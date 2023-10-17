Зʼявились фото знищеного суперкара Кернеса: чим був унікальний цей Wiesmann GT

Кажуть, що був навмисний підпал

У Мережі опублікували знімки знищеного спорткара Wiesmann GT, який раніше належав міському голові Харкова Геннадію Кернесу, а після його смерті перейшов у спадок одному з його синів.

Про те, що спорткар згорів, говорили ще влітку, але це були всього лиш чутки. Тепер цій інформації з’явилось підтвердження, пишуть на інстаграм-сторінці supercars_ua.

За інформацією власника сторінки, автівку спалили навмисно, і ця подія дійсно сталася ще влітку. Інформацією підтверджують знімками знищеного спорткара і архівними фото, де Кернес за кермом у Харкові та Монако.

Відомо, що колишній мер Харкова отримав це авто у подарунок.

Що відомо про Wiesmann GT та чим унікальне це авто

Wiesmann GT — це автомобіль, виготовлений німецькою компанією Wiesmann. Ця марка відома своїми ретро-стильними спортивними автомобілями, які поєднують класичний дизайн з сучасними технологіями та високою потужністю.

Wiesmann завжди славився своїм вишуканим дизайном. Автомобіль має класичні лінії і форми, які нагадують автомобілі 1950-60-х років. Водночас тут багато сучасних технологій.

Wiesmann GT оснащується потужними бензиновими двигунами від BMW, зокрема V8 і V10.

Унікальність Wiesmann полягає в тому, що всі автомобілі цієї марки збираються вручну, їх випускають в обмеженій кількості, тому це надзвичайно рідкісні та ексклюзивні машини. За ними стоїть черга серед колекціонерів та автолюбителів.

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