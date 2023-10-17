Появились фото уничтоженного суперкара Кернеса: чем был уникален этот Wiesmann GT

Говорят, что был умышленный поджог

В Сети опубликовали снимки уничтоженного спорткара Wiesmann GT, ранее принадлежавшего городскому голове Харькова Геннадию Кернесу. Машину после его смерти унаследовал один из сыновей.

О том, что спорткар сгорел, говорили еще летом, но это были только слухи. Теперь этой информации появилось подтверждение, пишут на инстаграм-странице supercars_ru.

По информации владельца страницы, автомобиль сожгли намеренно, и это событие действительно произошло еще летом. Информацию подтверждают снимками уничтоженного спорткара и архивными фото, где Кернес за рулем в Харькове и Монако.

Известно, что бывший мэр Харькова получил этот автомобиль в подарок.

Что известно о Wiesmann GT и чем уникально это авто

Wiesmann GT – это автомобиль, изготовленный немецкой компанией Wiesmann. Эта марка известна своими ретро-стильными спортивными автомобилями, сочетающими классический дизайн с современными технологиями и высокой мощностью.

Wiesmann всегда славился своим изысканным дизайном. Автомобиль имеет классические линии и формы, напоминающие автомобили 1950-60-х годов. В то же время здесь много современных технологий.

Wiesmann GT оснащается мощными бензиновыми двигателями от BMW, в том числе V8 и V10.

Уникальность Wiesmann состоит в том, что все автомобили этой марки собираются вручную, их выпускают в ограниченном количестве, поэтому это очень редкие и эксклюзивные машины. За ними стоят очереди среди коллекционеров и автолюбителей.

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