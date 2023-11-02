Всього $25 000: у Китаї створили дешевого конкурента Toyota Land Cruiser

Такий собі "Крузак" на мінімалках

Усі ми, напевно, не відмовилися б від володіння Toyota Land Cruiser або легендарним "Крузаком", як його ще називають у народі. Причина одна — це надійний та потужний позашляховик, який зарекомендував себе неперевершеною якістю та високою прохідністю в будь-яких умовах. А ще — це дуже надійне та безпечне авто.

Проте ціни на Land Cruiser кусаються як на ринку нових авто, так і на вторинному. Але сьогодні зекономити багато грошей і отримати чудовий позашляховик допоможуть китайці, адже вони створили BAIC BJ40. Ціни на машину починаються всього від 25 тисяч доларів, повідомляє відоме мережеве видання CarNewsChina.

Toyota Land Cruiser чи BAIC BJ40: ціни та характеристики

Порівнюючи обидва позашляховики, зупинимось детальніше на цінах та характеристиках і функціях цих автівок. Спойлер — вони мало чим відрізняються.

Сьогодні на ринку нових авто в Україні Toyota Land Cruiser пропонується з повним приводом та 10-ступеневою автоматичною коробкою передач і у декількох варіантах кузова. Двигун — 3.3 twin-turbo, у дизельному чи бензиновому (3,5 л) виконанні. Потужність авто досягає шалених 415 кінських сил. Палива, щоправда, автівка витрачає чимало — близько 12 літрів на 100 км.

Ціни на "Крузак" в офіційного дилера починаються з 212 тисяч доларів США, і це у найдешевшій комплектації. Щодо вторинного ринку, то тут теж потрібно буде витратити чимало. На популярному сайті з продажу авто знаходимо 890 оголошень: найдешевший можна купити за 7 200 $. Але це старий, ржавий "Крузак", та ще й з 300 тис.км пробігу. Двигуну явно потрібен капремонт, а якщо зважати на те, що ним не користувались вже 6 років, то й поготів.

Найдорожчою пропозицією з пробігом на вторинному ринку є Land Cruiser 2021 300 з 3,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 415 к.с. у найдорожчій комплектації Premium 70th Anniversary. Його оцінили у 249 тисяч доларів.

Що натомість пропонують китайці?

Позашляховик BAIC BJ40 випустили у трьох комплектаціях — ціни починаються від 25 тисяч доларів. Найдорожча комплектація вартує 30 850.

BAIC BJ40 — це рамний позашляховик другого покоління зі стильним дизайном та акуратними фарами. Денні ходові вогні розташовані на решітці радіатора.

Габарити позашляховика такі: висота 1895 мм, довжина 4790 мм, ширина 1940 мм. Колісна база велика — 2760 мм.

Автомобіль отримав 2,0-літровий турбований двигун, потужність якого складає 245 к.с. Працює мотор разом з 8-ступеневою автоматичною КПП. Є 10ав режимів водіння, розгін з нуля до сотні займає 10 секунд.

Інтер’єр авто дуже стильний — є 2 величезних дисплеї, які доповнює цифрова панель приладів. Усередині є місця для 5 людей. У Китаї позашляховик уже відкрили для продажу.

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