Рейтинг найпопулярніших кросоверів світу неочікувано очолив електрокар (топ-6)

У них просторий салон та місткий багажник

Кросовери на світовому ринку дуже популярні — вони місткі, потужні, можуть перевозити як багато пасажирів, так і вантаж. Проте останнім часом авто з ДВЗ у рейтингах найпродаваніших у цій категорії витісняють електрокари.

Так сталося у цьогорічному рейтингу — Tesla Model Y несподівано став новим лідером — його продаж зріс на 66,7%. Про це повідомляє авторитетне видання Focus2move.

1 місце — Tesla Model Y — 888 686 екземплярів

Tesla Model Y — це електричний кросовер, який випускається компанією Tesla. Це автомобіль з великим запасом ходу, хорошою продуктивністю та просторим салоном.

Model Y продається у декількох версіях, включаючи модифікації з одним або двома електродвигунами, а також варіант з підвищеними характеристиками продуктивності. Він має привабливий дизайн та повний автопілот.

2 місце — Toyota RAV4 — 652 865 екземплярів

Toyota RAV4 — це компактний кросовер, що виробляється японським виробником автомобілів Toyota. Він відомий своєю надійністю, практичністю та великою потужністю.

RAV4 пропонує широкий вибір двигунів, включно з бензиновими та гібридними варіантами. А завдяки повному приводу автомобіль може впоратись з різними дорожніми умовами. У салоні ви знайдете великий внутрішній простір, місткий багажник та сучасні функції.

3 місце — Honda CR-V — 498 141 екземпляр

Honda CR-V — це компактний кросовер, який виробляється японським автовиробником Honda. Він відомий своєю надійністю, комфортом та практичністю. CR-V пропонує просторий салон, зручне керування та динаміку на дорозі.

Кросовер продається у різних конфігураціях, зокрема, з бензиновими, гібридними та електричними моделями, в залежності від ринку. Цей автомобіль не споживає надто багато палива, незважаючи на потужність двигуна. Машина має відмінну репутацію щодо надійності та якості. Завдяки своєму функціональному дизайну та розумним технологіям, CR-V є популярним вибором для сімей та осіб, які цінують комфорт та практичність у кросоверах.

4 місце — Hyundai Tucson — 463 318 екземплярів

Hyundai Tucson — це компактний кросовер, який виготовляється південнокорейською компанією Hyundai. Цей автомобіль відомий своїм сучасним дизайном, комфортним салоном та досить широким спектром технологій.

Tucson представлений на ринку з різноманітними двигунами, зокрема, є бензинові, дизельні та гібридні варіанти. Автомобіль вражає своїми продуманими характеристиками безпеки, динамічною їздою та досить великим багажником.

5 місце — Kia Sportage — 385 378 екземплярів

Kia Sportage — ще один компактний кросовер від південнокорейського автовиробника. Sportage вирізняється сучасним екстер'єром та комфортабельним інтер'єром.

Kia Sportage також полюбляють за доступну ціну на ринку та цілий набір безпекових та інтелектуальних функцій у сучасних моделях. До того ж він споживає не надто багато пального.

6 місце — Volkswagen Tiguan — 375 824 екземплярів

Volkswagen Tiguan — це компактний кросовер, який виготовляється німецьким автовиробником Volkswagen. Автомобіль випускається з різними варіантами двигунів — дизельні, бензинові, гібридні і навіть електрокари.

Tiguan підходить для тих, хто цінує функціональність, комфорт, надійність та комфортну їзду. А за ціною він дуже доступний — від 12 тисяч доларів на вторинному ринку.

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