Рейтинг самых популярных кроссоверов мира неожиданно возглавил электрокар (топ-6)

У них просторный салон и вместительный багажник.

Кроссоверы на мировом рынке очень популярны – они вместительны, мощны, могут перевозить как много пассажиров, так и груз. Однако в последнее время автомобили из ДВС в рейтингах самых продаваемых в этой категории вытесняют электрокары.

Так произошло в рейтинге этого года — Tesla Model Y неожиданно стала новым лидером — его продажи выросли на 66,7%. Об этом сообщает авторитетное издание Focus2move.

1 место – Tesla Model Y – 888 686 экземпляров

Tesla Model Y – это электрический кроссовер, выпускаемый компанией Tesla. Это автомобиль с большим запасом хода, хорошей производительностью и просторным салоном.

Model Y продается в нескольких версиях, включая модификации с одним или двумя электродвигателями, а также вариант с повышенными характеристиками производительности. У него привлекательный дизайн и полный автопилот.

2 место — Toyota RAV4 — 652 865 экземпляров

Toyota RAV4 – это компактный кроссовер, производимый японским производителем автомобилей Toyota. Он известен своей надежностью, практичностью и большой мощностью.

RAV4 предлагает широкий выбор двигателей, включая бензиновые и гибридные варианты. А благодаря полному приводу автомобиль может справиться с разными дорожными условиями. В салоне вы найдете большое внутреннее пространство, вместительный багажник и современные функции.

3 место — Honda CR-V — 498 141 экземпляр

Honda CR-V – это компактный кроссовер, который производится японским автопроизводителем Honda. Он известен своей надежностью, комфортом и практичностью. CR-V предлагает просторный салон, удобное управление и динамику на дороге.

Кроссовер продается в различных конфигурациях, в частности с бензиновыми, гибридными и электрическими моделями, в зависимости от рынка. Этот автомобиль не потребляет слишком много топлива, несмотря на мощность двигателя. Машина имеет отличную репутацию по надежности и качеству. Благодаря своему функциональному дизайну и разумным технологиям, CR-V является популярным выбором для семей и лиц, ценящих комфорт и практичность в кроссоверах.

4 место — Hyundai Tucson — 463 318 экземпляров.

Hyundai Tucson – это компактный кроссовер, который производится южнокорейской компанией Hyundai. Этот автомобиль известен своим современным дизайном, комфортабельным салоном и достаточно широким спектром технологий.

Tucson представлен на рынке с разнообразными двигателями, в частности бензиновые, дизельные и гибридные варианты. Автомобиль поражает своими продуманными характеристиками безопасности, динамичной ездой и большим багажником.

5 место — Kia Sportage — 385 378 экземпляров

Kia Sportage – еще один компактный кроссовер от южнокорейского автопроизводителя. Sportage отличается современным экстерьером и комфортабельным интерьером.

Kia Sportage также любят доступную цену на рынке и целый набор функций безопасности и интеллектуальных в современных моделях. К тому же он потребляет не слишком много топлива.

6 место – Volkswagen Tiguan – 375 824 экземпляров

Volkswagen Tiguan – это компактный кроссовер, который производится немецким автопроизводителем Volkswagen. Автомобиль выпускается с разными вариантами двигателей – дизельные, бензиновые, гибридные и даже электрокары.

Tiguan подходит для тех, кто ценит функциональность, комфорт, надежность и комфортабельную езду. А по цене он очень доступен – от 12 тысяч долларов на вторичном рынке.

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