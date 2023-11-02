Секретні функції Volvo, про які не знають навіть досвідчені водії

Ці нюанси мають знати усі власники Volvo

Volvo є одним з популярних автовиробників, який створює надійні, якісні та довговічні транспортні засоби. У них багато сучасних функцій, які роблять користування автомобілем ще зручнішим.

Проте є багато таких функцій, про які власники Volvo навіть не здогадувались. Про це розповідає автор ютуб-каналу АркАн.

Багажник

Крім основного відсіку, в багажнику авто є малопримітне відділення, яке розташоване під кришкою. Його бачили, звісно, усі власники Volvo. Але мало хто помічав, що під цією кришкою є спеціальні гачки. Виявляється, це тримач для сумок чи пакетів.

До речі, кришка тримається міцно, не падає, є спеціальна гумка для фіксації, тому власникам авто буде зручно використовувати її гачки за призначенням. Проте цю функцію не завжди можна використовувати, тому що потрібно постійно тримати багажник напівпустим.

Як збільшити довжину багажника

Усі ми час від часу перевозимо у багажнику авто великогабаритні речі. І деколи буває так, що місця не вистачає, навіть якщо скласти задні сидіння. Виявляється, у Volvo можна скласти ще сидіння переднього пасажира (ця функція є далеко не в усіх сучасних авто).

Натиснувши на важелі, що знаходяться ззаду під сидінням, можна скласти його, тим самим значно збільшивши корисний простір. Вантаж можна зафіксувати за допомогою такелажних петель, які є біля простору для ніг переднього пасажира.

Автоматичне складання бокових дзеркал

Ця функція — не новинка для сучасних авто. Проте у Volvo вона не ввімкнута у заводських налаштуваннях. Вона встановлюється в меню. Функцію можна самостійно ввімкнути/вимкнути, якщо не користуєтесь постійно, чи при проїзді у вузьких місцях. На дверці авто треба одночасно натиснути кнопки лівого та правого дзеркала.

До речі, про дверки. У штатних місцях у дверних ручках є спеціальний плафон. Лінза є, але вона не підключена. Аналогічний плафон є під ручкою, він має освітлювати кишеню дверей. Просто під'єднайте їх, щоб отримати додаткову підсвітку у салоні.

Для чого плоский ключ?

Ні дня кого не секрет, що у пульті дистанційного керування є ще так званий плоский ключ. Ним ми можемо закрити бардачок, повернувши на 90 градусів. А якщо повернути на 180 градусів, можна закрити ще й багажник. Це зручно, коли ви залишаєте машину на сервісі, а у вас там лежать цінні речі.

Якщо розрядився акумулятор чи батарейка на пульті дистанційного керування, то в салон авто також можна потрапити за допомогою механічного ключа. Ще саме плоский ключ допоможе в авто з автоматичною коробкою передач. Якщо ТЗ зламався, а вам потрібно перевести коробку на нейтральну передачу, можна скористатися ключем, як показано на фото.

А ще цим ключем можна увімкнути або вимкнути функцію передніх подушок безпеки. Їх зазвичай вимикають, коли перевозять дитину на передньому сидінні. Більше корисних функцій дивіться у відео:

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчений механік назвав 3 моделі авто, які він би не взяв навіть даром.