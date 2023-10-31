Учбові авто на дорогах будуть позначати інакше: в Україні змінили ПДР

Цей нюанс мають знати всі

В Україні по-новому будуть позначати автомобілі, на яких пересуваються водії-початківці, тобто ті, хто нещодавно отримали водійські права. Про це свідчить Постанова Кабінету Міністрів України № 1128, яку прийняли 27 жовтня 2023 року.

Тепер учбові автомобілі позначатимуться новою літерою — замість "У" буде "Н". Постанова вступить у дію через 6 місяців.

Зміни до ПДР: деталі

У Постанові також вказується, що літера "Н" також буде чорного кольору, як і "У". Виглядатиме знак на авто так:

Нагадуємо, що 20 жовтня Уряд вніс зміни до ПДР. Зокрема, йдеться про те, що тепер поза межами населеного пункту водії повинні вмикати ближнє світло фар чи денні ходові вогні незалежно від того, яка пора року чи часу доби. Раніше вдень світло фар потрібно було вмикати лише з 1 жовтня до 1 травня.

Ці зміни продиктовані європейською практикою. Також, згідно з новими правилами, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем не можна перевозити неповнолітніх зростом менш ніж 150 см. Крім того, відтепер заборонено зупинятися просто на узбіччях дороги — підставою для зупинки має бути наявність відповідного місця для стоянки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому в Україні різко зросли ціни на автогаз.