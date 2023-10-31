Учебные автомобили на дорогах будут обозначать иначе: в Украине изменили ПДД

Этот нюанс должны знать все

В Украине по-новому будут обозначать автомобили, на которых передвигаются начинающие водители, то есть те, кто недавно получил водительские права. Об этом свидетельствует Постановление Кабинета Министров Украины № 1128, принятое 27 октября 2023 года.

Теперь учебные автомобили будут обозначаться новой буквой – вместо "У" будет "Н". Постановление вступит в силу через 6 месяцев.

Изменения в ПДД: детали

В постановлении также указывается, что буква "Н" также будет черного цвета, как и "У". Будет выглядеть знак на авто так:

Напоминаем, что 20 октября Правительство внесло изменения в ПДД. В частности, речь идет о том, что теперь вне населенного пункта водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни независимо от того, какое время года или времени суток. Раньше днем свет фар нужно было включать только с 1 октября по 1 мая.

Эти изменения продиктованы европейской практикой. Также, согласно новым правилам, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем нельзя перевозить несовершеннолетних ростом менее 150 см. Кроме того, теперь запрещено останавливаться прямо на обочинах дороги — основанием для остановки должно быть соответствующее место для стоянки.

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