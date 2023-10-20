Украинцы массово отменяют штрафы за превышение скорости: этот нюанс должны знать все

Попасться на таком правонарушении может каждый

Украинские патрульные часто не соблюдают форму административных протоколов в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения. В частности, чаще всего это происходит в случаях превышения скорости.

Этим пользуются внимательные водители и могут отменить протокол. Суды преимущественно стают на их сторону, сообщает "Дорожный адвокат".

Практический случай

Один из таких случаев недавно произошел, когда водитель ехал со скоростью более 101 км/ч при разрешенных 50. С помощью прибора Trucam патрульные зафиксировали нарушение ПДД и составили на водителя протокол. Санкция ч. 4 ст. 122 КУоАП предусматривает штраф в размере 1700 гривен.

Украинец пожаловался в суд, где указал, что его привлекли к ответственности незаконно. Выяснилось, что в материалах дела не было подписи обвиняемого под пунктом разъяснения прав и обязанностей. Такой небольшой нюанс позволил водителю избежать наказания, ведь суд пришел к выводу, что эта важная формальность не была соблюдена.

Действия полицейских сочли неправомерными, поэтому суд отказался рассматривать дело по существу. Он даже не определял, превышал ли водитель скорость или нет, ведь это не имело смысла. Поэтому если вы нарушили ПДД, знайте, что патрульный должен разъяснить ваши права и обязанности и попросить вас подписаться в соответствующем пункте протокола.

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