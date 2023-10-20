Українці масово скасовують штрафи за перевищення швидкості: цей нюанс мають знати усі

Попастись на такому правопорушенні може кожен

Українські патрульні часто не дотримуються форми адміністративних протоколів щодо водіїв, які порушили правила дорожнього руху. Зокрема, найчастіше це стається у випадках перевищення швидкості.

Цим користаються уважні водії і можуть скасувати протокол. Суди переважно стають на їхній бік, повідомляє "Дорожній адвокат".

Практичний випадок

Один із таких випадків нещодавно трапився, коли водій їхав зі швидкістю понад 101 км/год при дозволених 50. За допомогою приладу Trucam патрульні зафіксували порушення ПДР, і склали на водія протокол. Санкція ч. 4 ст. 122 КУпАП передбачає штраф у розмірі 1700 гривень.

Українець поскаржився до суду, де вказав, що його притягнули до відповідальності незаконно. З’ясувалося, що у матеріалах справи не було підпису обвинуваченого під пунктом про роз’яснення прав та обов’язків. Такий невеличкий нюанс дозволив водію уникнути покарання, адже суд дійшов висновку, що цю важливу формальність не було дотримано.

Дії поліцейських визнали неправомірними, тому суд відмовився розглядати справу по суті. Він навіть не визначав, перевищував водій швидкість чи ні, адже це не мало сенсу. Тому, коли ви порушили ПДР, знайте, що патрульний повинен роз’яснити ваші права та обов’язки і попросити вас підписатись у відповідному пункті протоколу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити і відполірувати фари авто за допомогою підручного засобу, який є у кожного вдома.