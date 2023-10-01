Це потрібно знати кожному водієві: 1 жовтня в Україні з'явилися нові штрафи та ПДР

Максимальна сума штрафу становитиме понад 40 тисяч гривень

З 1 жовтня 2023 року Україна перейшла на "зимовий" режим правил дорожнього руху. Крім цього, набули чинності і можуть скоро набути і інші зміни для водіїв.

"Телеграф" розповідає про те, що мають пам’ятати українці. Незнання цих правил може вдарити по кишені.

Так, згідно з правилами дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів за містом мають включати денні ходові вогні чи ближнє світло фар. Інакше порушників буде притягнуто до відповідальності. Штраф – від 425 до 510 гривень.

З 1 жовтня до 1 травня припиняється дія дозволу на підвищення швидкості до 80 км/год на деяких дорогах. Важливо відзначити, що штрафи за перевищення швидкості в Україні диференційовані. Вони залежать від фактичної швидкості руху транспортного засобу та наслідків. Станом на 1 жовтня вони становлять:

за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год. сплачується 340 грн;

більш ніж на 50 км/год – 1700 грн;

перевищення встановленої швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації – 3400 грн. (з подальшою можливістю позбавлення прав).

У жовтні запровадять нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їхні суми стануть більшими, а у разі несплати, водія позбавлятимуть прав. Найбільше порушникам доведеться віддати за керуванням автомобілем після того, як суд позбавив їх прав (20 400 гривень). При цьому сума подвоюється, якщо таке станеться вдруге.

Тепер суд може заборонити людині керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років або накласти на нього адміністративний арешт. Позбавляють права керування за створення аварійної ситуації (до одного року), залишення місця ДТП (до двох років), управління у стані сп’яніння тощо.

Також у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, націлений накладати санкції на водіїв, які здійснюють дрифт на дорогах. За цей вид порушень водії можуть стати об’єктом штрафу, розмір якого може досягати 17 тисяч гривень, а також, крім штрафу, ним може бути встановлена річна заборона на керування автотранспортом.

Нагадаємо, що штрафи та нові правила ПДР це не єдині нововведення в Україні, які набирають чинності 1 жовтня. Детальніше про всі нововведення ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

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