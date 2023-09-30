Пенсії, штрафи для ФОПів та військовий облік жінок: що ще чекає на українців з 1 жовтня

Зміни з жовтня будуть неприємними для одних та вельми прибутковими для інших українців

З 1 жовтня в Україні відбудуться зміни, які стосуватимуться кількох категорій наших громадян — пенсіонерів, автомобілістів, дрібних підприємців та інших. Як виявилося, у IV кварталі 2023-го хороших змін буде не так уже й багато. "Телеграф" розбирався, на що чекати українцям від початку другого місяця осені.

Комуналка не подорожчає

Хорошою новиною буде те, що опалювальний сезон розпочнеться без підвищення тарифів на послуги ЖКГ, що особливо приємно після літнього подорожчання тарифів на воду.

При цьому ні газ, ні опалення не дорожчатимуть, адже ще влітку 2022 року Кабмін прийняв мораторій на зростання тарифів на тепло та природний газ до закінчення військового стану та шість місяців після нього. Тобто підвищення цін на них можна не побоюватися, і споживачі природного газу у "Нафтогазу", як і раніше, платитимуть 7,96 грн за 1 кубометр.

Після підвищення тарифу на електроенергію її ціна поки не зростатиме і становитиме 2,64 грн за 1 кВт. Якщо ви боїтеся, що навіть за нинішніми тарифами комунальні платежі будуть надто високими, можна подумати про оформлення субсидії на опалювальний сезон, що зробити тепер стало простіше.

Пенсію підвищать, але не всім

Другою приємною новиною із 1 жовтня стане зростання пенсії. Щоправда, не для всіх, а лише для тих пенсіонерів, яким із цього місяця виповниться 70, 75 чи 80 років. Доплата до пенсії у такому разі становитиме відповідно 300, 400 та 570 гривень.

Також ті, хто поки що не вийшов на пенсію, можуть дізнатися про її майбутній розмір, і самостійно доплатити страхові внески, якщо є бажання, щоб його пенсія була більшою. Або допомогти вашим рідним отримувати більшу пенсію вже зараз, сплативши внески для меценатської пенсії.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть

Набагато неприємнішою новиною для українських автовласників стане набуття чинності з 1 жовтня нових штрафів за порушення Правил дорожнього руху, згідно із Законом України 1231-IX.

Найбільша сума штрафу, яку може бути призначено порушнику, становить 40 тисяч гривень. А в деяких випадках, коли є серйозні порушення, водій може поплатитись правом керування автомобілем на кілька років.

Зокрема, йдеться про такі правопорушення як:

штраф у розмірі 20 400 гривень накладається на водія, який продовжував керувати транспортним засобом після того, як його позбавили цього права за рішенням суду;

якщо таке порушення скоєно двічі, штраф подвоюється та становитиме 40800 гривень.

Тепер суд може заборонити людині керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років або накласти на нього адміністративний арешт. Позбавляють права керування за створення аварійної ситуації (до одного року), залишення місця ДТП (до двох років), управління у стані сп’яніння тощо.

За помилку з РРО ФОПів штрафуватимуть

У зв’язку з військовим становищем життя малого бізнесу в Україні було полегшено, але з 1 жовтня частину цих послаблень скасували. Зокрема, законом України від 30 червня №3219 повертаються штрафи за продаж товару без РРО – реєстратора розрахункових операцій або касових апаратів.

Розмір штрафу залежатиме від трьох факторів – суми товару, проданого без чека РРО, чи э це першим порушенням і самого порушення.

Так, при першому продажу товару без чека штраф становитиме 100% вартості проданого таким чином товару, за наступних порушень – 150%. Якщо ФОП не прозвітує про продаж через РРО до податкової, він заплатить штраф у 510 гривень. При цьому сервісні центри, які ремонтують РРО, можуть заплатити штраф до 5 мінімальних зарплат – зараз це 33 500 гривень, якщо не вчасно відремонтують касовий апарат з гарантійного ремонту.

Для жінок – військовий облік та свобода переміщення

Також з 1 жовтня деякі українські жінки мають стати на обов’язковий військовий облік. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, це стосується жінок з медичною та фармацевтичною освітою, а також інших спеціальностей, визначених у переліку, затвердженому наказом Міністерства оборони.

Але при цьому жодних обмежень на перетин державного кордону представниками цих професій немає.

А тим часом, вже з початку жовтня активно мусується питання можливого зростання курсу долара, "Телеграф" з’ясував, чи є підстави для побоювань.