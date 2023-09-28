Ви самі собі господар: як українці можуть самостійно збільшити пенсії

Є лише одна функція, але прийдеться витратити гроші

Українці, якщо хочуть отримувати гідну виплату на відпочинку, можуть скористатися послугою меценатської пенсії у ПФУ. На сайті також можна дізнатись розмір майбутнього нарахування.

Як пояснює Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, на порталі Пенсійного Фонду України, за допомогою спеціального калькулятора, особи можуть самостійно вирахувати суму своєї майбутньої пенсії.

Спочатку особі треба авторизуватись на сайті, використовуючи електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис чи BankID. Потім відкрити розділ "Портал персональних послуг" і обрати "Пенсійний калькулятор".

"Усі дані, потрібні для розрахунку пенсії, у системі підтягуються автоматично. Не потрібно заповнювати вручну ні трудовий стаж, ні інформацію про місце роботи. Електронні сервіси дозволяють розрахувати все швидко і автоматично", — пояснює міністерка.

Окрім того, на сайті також можна самостійно доплатити страхові внески, якщо особа хоче, щоб її пенсія була більша. Або ж допомогти вашим рідним отримувати більшу пенсію вже зараз, заплативши внески для меценатської пенсії.

"Це сервіси, які сьогодні вже успішно працюють. І ми будемо їх розширювати, щоб збільшувати можливості інвестувати у своє майбутнє",– пояснила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Уряді анонсували індексацію пенсій.