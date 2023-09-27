В Уряді анонсували індексацію пенсій: коли українцям чекати на підвищення

Сума додаткових коштів до пенсії буде залежати від одного вагомого фактора

У 2024 році на українців чекає збільшення пенсійних виплат. Це станеться через заплановану у державному бюджеті індексацію виплат.

Про це "Телеграфу" повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Як каже чиновниця, підвищення пенсійних виплат точно буде, однак цьогоріч їх чекати не варто.

"Не в цьому році, а в наступному – 2024 році. Ми подали свій проєкт бюджету на 2024 рік, де заклали збільшення доходів Пенсійного фонду. По плану, приблизно на 100 мільярдів більше", — пояснює голова Мінсоцполітики.

На скільки зросте середня пенсія у 2024 році

Жолнович наголосила, що конкретні розрахунки будуть пізніше, бо розмір підвищення залежатиме від рівня інфляції. Якщо орієнтуватися на прогнози Національного банку, то він складе 10,6%.

"Ми хочемо осучаснити й оновити наші пенсії, виходячи з рівня інфляції", — підкреслила міністр.

Слід зауважити, за словами Жолнович, у 2024 році будуть нові підходи до сплати пенсійних виплат. Це зроблено з метою, аби нарахування коштів було рівним для всіх українців.

"Ми паралельно хочемо переглянути розрахунок наших пенсій, адже у нас дуже багато недоліків у розрахунку. Наприклад, люди, які виходили на пенсію у 2000-х роках і мали ринкову заробітну плату, і такі самі люди, які вийшли на пенсію у 2014 році, мають абсолютно різну пенсію і є величезний розрив. Тому зараз ми хочемо переглянути ці підходи, щоб забезпечити справедливість", — підсумувала голова Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка повинна бути сума заробітної плати, якщо особа хоче отримувати пенсію в розмірі 10 тисяч гривень.