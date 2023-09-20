Цифра вразить: Мінсоцполітики анонсувало збільшення виплат пенсіонерам

За словами Жолнович, 2024 року оновлять підходи до нарахування пенсій.

Українським пенсіонерам більше не слід очікувати індексації пенсій 2023 року, однак збільшення виплат Кабмін запланував на наступний рік. Про це "Телеграфу" повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За словами голови Мінсоцполітики, індексація пенсій обов’язково буде.

"Але не в цьому році, а в наступному – 2024 році, — пояснила Оксана Жолнович. – Ми подали свій проект бюджету на 2024 рік, де заклали збільшення доходів Пенсійного фонду. По плану, приблизно на 100 мільярдів більше".

На скільки саме зросте середня пенсія після індексації 2024 року, голова Мінсоцполітики не змогла відповісти, однак зазначила, що підвищення залежатиме від рівня інфляції (за прогнозом НБУ, він складе 10,6%), тому конкретні розрахунки ще попереду.

"Ми хочемо осучаснити і оновити наші пенсії, виходячи з рівня інфляції", — підкреслила міністр.

Крім того, за словами Жолнович, наступного року оновлять підходи до нарахування пенсій.

"Ми паралельно хочемо переглянути розрахунок наших пенсій, адже у нас дуже багато недоліків у розрахунку. Наприклад, люди, які виходили на пенсію у 2000-х роках і мали ринкову заробітну плату, і такі самі люди, які вийшли на пенсію у 2014 році, мають абсолютно різну пенсію і є величезний розрив. Тому зараз ми хочемо переглянути ці підходи, щоб забезпечити справедливість", — резюмувала голова Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що за словами прем'єра Дениса Шмигаля, середня пенсія 2024 року зросте до 6 тисяч гривень (зараз вона становить 5311 гривень).