Цифра поразит: пенсионерам анонсировали увеличение выплат

По словам Жолнович, в 2024 году обновят подходы к начислению пенсий.

Украинским пенсионерам больше не следует ожидать индексации пенсий в 2023 году, однако увеличение выплат Кабмин запланировал на следующий год. Об этом "Телеграфу" сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По словам главы Минсоцполитики, индексация пенсий обязательно будет.

"Но не в этом году, а в следующем – 2024 году, – пояснила Оксана Жолнович. – Мы подали свой проект бюджета на 2024 год, где заложили увеличение доходов Пенсионного фонда. По плану, примерно на 100 миллиардов больше".

На сколько вырастет средняя пенсия после индексации 2024 года, глава Минсоцполитики затруднилась ответить, однако отметила, что повышение будет зависеть от уровня инфляции (по прогнозу НБУ, он составит 10,6%), поэтому конкретные расчеты еще впереди.

"Мы хотим осовременить и обновить наши пенсии исходя из уровня инфляции", — подчеркнула министр.

Кроме того, по словам Жолнович, на следующий год обновят подходы к начислению пенсий.

"Мы параллельно хотим пересмотреть расчет наших пенсий, ведь у нас очень много недостатков в расчете. Например, люди, которые выходили на пенсию в 2000-х годах и имели рыночную заработную плату, и такие же люди, которые вышли на пенсию в 2014 году, имеют абсолютно разную пенсию и есть огромный разрыв. Поэтому сейчас мы хотим пересмотреть эти подходы, чтобы обеспечить справедливость", — резюмировала глава Минсоцполитики.

Напомним, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, средняя пенсия 2024 года вырастет до 6 тысяч гривен (сейчас она составляет 5311 гривен).