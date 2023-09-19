В 2024 году украинцам повысят пенсии: на сколько кому именно и на сколько

За 2023 год средняя выплата увеличилась на 20%

В Украине есть три вида пенсий – при потере кормильца, по возрасту и по инвалидности. По наличию некоторых причин лица могут изменять свои выплаты. Кроме того, государство может произвести индексацию пенсий.

Как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль, индексация пенсий в 2024 году состоится и пройдет по новому принципу. Новации предусмотрены в принятом правительством проекте госбюджета на следующий год.

Перерасчет пенсионных выплат будет произведен абсолютно всем. Также будут внесены специальные коэффициенты и баллы, позволяющие людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

По словам Дениса Шмыгаля, это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6000 грн. Средняя пенсия в 2023 году составляет 5311 грн. За год она увеличилась на 874 грн., или почти на 20%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первый этап индексации пенсий состоялся в марте, а последний — в июле. Доплату получили более 10 миллионов пожилых людей.