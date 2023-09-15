Пенсия по потере кормильца: украинцам объяснили, кто ее получит

Есть одно главное условие

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Например, пожилым людям, которые работали шахтерами, металлургами и в тяжелых условиях труда начислят выплаты за выслугу лет. Кроме того, лица, потерявшие кормильца, имеют право на пенсию.

Как отметили в ПФУ, такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании.

К нетрудоспособным членам семьи относятся

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возрасту, предусмотренному статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

дети младше 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

обучающиеся дети – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

В Фонде добавили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры получат автоматическую сумму, которой не хватает до 3 тысяч гривен.