Некоторые украинские пенсионеры начнут получать больше: о ком речь

Размер выплаты не может теперь корректироваться Кабмином

Украинцы, являющиеся участниками боевых действий, могут получить до 25% к своей выплате. А пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы Украина будет начислять в полном объеме выплаты по закону, а не в зависимости от наличия денег у государства.

Как сообщает прессслужба Конституционного суда, изменились социальные гарантии для двух категорий лиц, в частности для тех, кто имеет право на дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью, отнесенным к категории 1, а так же отнесенным к категории 1 и в связи с потерей кормильца. Теперь их пенсионное обеспечение должно устанавливать законодатель исключительно законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Следует напомнить, что лица с категорией 1 — это люди с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью.

Суд постановил, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы не могут зависеть от имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Такие пенсии будут оплачены в порядке и сумме, определенных законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Следует заметить, что размер пенсионных выплат не может корректироваться Кабмином в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинцам автоматически уплатят надбавку к пенсии. Это предусмотрено проектом Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН.