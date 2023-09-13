Пенсионеры могут потерять часть выплат, если вовремя не предоставят одно заявление: о чем речь

Есть список документов, необходимых для назначения начисления

Есть украинцы, которые могут раньше выйти на отдых в зависимости от профессии. Однако существует вероятность, что граждане могут потерять часть своих пенсионных выплат.

Как напомнили в Пенсионном Фонде Украины, чтобы выйти на отдых в 2023 году, лицу нужно иметь более 30 лет стажа и нужно вовремя подать заявление на назначение начислений.

Если было подано заявление о назначении пенсии по возрасту в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, оно будет назначено со следующего дня после дня рождения. К примеру, если 60 лет исполнилось 5 сентября, то подать документы нужно не позднее 5 декабря, чтобы ее назначили с 6 сентября.

Если вы подаете заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсию назначат с даты обращения, и вы потеряете часть выплат.

Какие документы нужны для пенсии

заявление установленной формы;

паспорт (оригинал и ксерокопия);

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокопия);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры автоматически получат прибавку к выплатам.