Пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не нададуть одну заяву: про що мова

Є список документів, які потрібні для призначення нарахування

Є українці, які можуть раніше вийти на відпочинок в залежності від професії. Однак є ймовірність, що громадяни можуть втратити частину своїх пенсійних виплат.

Як нагадали у Пенсійному Фонді України, щоб вийти на відпочинок у 2023 році особі потрібно мати понад 30 років стажу і треба вчасно подати заяву на призначення нарахувань.

Якщо була подана заява про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, вона буде призначена з наступного дня після дня народження. Наприклад, якщо 60 років виповнилося 5 вересня, то подати документи потрібно не пізніше 5 грудня, щоб її призначили з 6 вересня.

Якщо ж ви подасте заяву після закінчення трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення, і ви втратите частину виплат.

Які документи потрібні для пенсії

заява встановленої форми;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокопія);

заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери автоматично отримають надбавку до виплат.