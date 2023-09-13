Пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не нададуть одну заяву: про що мова
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Є список документів, які потрібні для призначення нарахування
Є українці, які можуть раніше вийти на відпочинок в залежності від професії. Однак є ймовірність, що громадяни можуть втратити частину своїх пенсійних виплат.
Як нагадали у Пенсійному Фонді України, щоб вийти на відпочинок у 2023 році особі потрібно мати понад 30 років стажу і треба вчасно подати заяву на призначення нарахувань.
Якщо була подана заява про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, вона буде призначена з наступного дня після дня народження. Наприклад, якщо 60 років виповнилося 5 вересня, то подати документи потрібно не пізніше 5 грудня, щоб її призначили з 6 вересня.
Якщо ж ви подасте заяву після закінчення трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення, і ви втратите частину виплат.
Які документи потрібні для пенсії
- заява встановленої форми;
- паспорт (оригінал та ксерокопія);
- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
- свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокопія);
- заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
- трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
- ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери автоматично отримають надбавку до виплат.