Надбавка автоматично додасться до пенсії: у кого з літніх людей зростуть виплати

Для кожної людини сума надбавки буде розрахована індивідуально

Українці, які є учасниками бойових дій, можуть отримати до 25% до своєї виплати. Окрім того, проєкт Пенсійного фонду, Мінсоцполітики та ООН надає можливість для деяких пенсіонерів отримати суму, якої не вистачає до 3 тисяч гривень. Це стосується тих, хто проживає у зоні бойових дій, має низьку пенсію та не отримує іншу фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Як повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, ця програма триватиме 4 місяці. Вона буде обчислена і сплачена на рахунки пенсіонерів автоматично.

"Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, що є в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навчання у ВНЗ чи технікумі можна включити у свій робочий стаж. Основним документом, що підтверджує період навчання є диплом. Однак не всі українці можуть скористатись такою можливістю.