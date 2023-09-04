Треба мати пільги: хто з українців може вийти на пенсію раніше

Треба мати від 20 до 25 років стажу

Щоб вийти на відпочинок в Україні треба мати 30/35 років стажу, тобто пенсію отримують в 60-65 років. У деяких українців є можливість вийти на пенсію раніше, наприклад працівники медичних закладів, шахтарі, металурги та ті, хто працює в важких умовах праці.

Як повідомляє РБК-Україна, ті, хто працювали з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці чи на інших посадах зі шкідливими й важкими умовами праці та в окремих галузях виробництва, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Працівники з повним робочим днем (шахтарі та металурги) на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії зі стажем не менше 25 років (20 років для провідних спеціалістів) можуть виходити на пенсію раніше.

Для жінок кількість страхового стажу зменшується від 19 до 20 років.

За кожен повний рік такої роботи пенсійний вік, тобто 60 років, зменшується на рік. Таким чином якщо ви пропрацювали шахтарем чи металургом 20 повних років, то можете вийти на пенсію на 20 років раніше.

Ті, хто працює в особливо важких умовах, також має право на достроковий відпочинок.

Після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу ті, хто працював в особливо шкідливих і важких умовах, мають п​​​​​​раво на пільгову пенсію. Страховий стаж повинен бути:

для чоловіків — від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах

для жінок — від 19 років до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах

Для чоловіків вік виходу на пенсію зменшується на один рік за рік такої роботи, а для жінок — на 1 рік 4 місяці.

Аналогічні умови й для тих, хто працював у шкідливих умовах. Однак тоді вік виходу зменшується на один рік за кожні два з половиною роки такої діяльності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям держава може нарахувати до 10 тисяч місячних пенсій.