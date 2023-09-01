Пенсія по інвалідності: відомо, які мінімальні виплати може отримати особа

Така виплата призначається особам у разі настання інвалідності, що спричинила повну або ж часткову втрату працездатності незалежно від того, коли вона настала

В Україні кожна літня людина має право на пенсію. Є три види пенсій — за віком, за інвалідністю та у разі втрати годувальника і українці можуть змінювати їх у зв'язку з деякими причинами. Наприклад, виплату у зв'язку з інвалідністю можна змінити на пенсію за віком. Іноді, це навіть вигідніше. А який розмір виплат в осіб з інвалідністю ІІІ групи та від чого вони залежать, можна дізнатись у законі.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", особи, яким установлено інвалідність III групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності від 1 до 14 років страхового стажу залежно від віку особи на час, коли її визнано особою з інвалідністю ІІІ групи, або ж від часу звернення за призначенням пенсії.

Розмір пенсії особам з інвалідністю III групи становить 50 відсотків пенсії за віком, тобто для визначення розміру пенсії по інвалідності спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку особа мала б право після досягнення пенсійного віку.

Мінімальні виплати з інвалідності 2023 року для незайнятих осіб з інвалідністю III групи становлять 2 100 грн, для зайнятих осіб з інвалідністю III групи — 2 093 грн.

За наявності 30 років страхового стажу для жінок і 35 для чоловіків пенсія по інвалідності III групи не може бути меншою за 2 200 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери залишаться без виплат після перевірки ПФУ.