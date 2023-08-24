Якщо батько військовослужбовець загинув: чи має право дитина на пенсію

Відповідь дали в Пенсійному фонді України

В Україні є три види пенсії — через інвалідність, за віком та у зв'язку з втратою годувальника. Останню виплату можуть отримати діти загиблих або померлих батьків.

Як повідомляють у Пенсійному Фонді України, непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника і таке право надається дружині годувальника, що буде доглядати за дитиною до 8 років.

"Непрацездатні члени сім’ї військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника", — пояснюють у ПФУ.

Зокрема, таке право надається дружині годувальника, яка зайнята доглядом за його дитиною віком до 8 років.

"Пенсія в разі втрати годувальника в такому випадку призначається незалежно від віку і працездатності дружини та за умови, що дружина не працює (не проходить військову службу)", — мовиться на сайті.

Водночас у разі загибелі годувальника внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років, має право на пенсію незалежно від того чи вона працює (проходить військову службу).

Раніше "Телеграф" писав про те, який розмір такої пенсії:

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами;

дітям-сиротам пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що змінивши паспорт, українці можуть втратити свої пенсійні виплати. Їм треба звернутись до відділень ПФУ.