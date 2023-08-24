Если отец военнослужащий погиб: имеет ли право ребенок на пенсию

Ответ дали в Пенсионном фонде Украины

В Украине есть три вида пенсии — из-за инвалидности, по возрасту и в связи с потерей кормильца. Последнюю выплату могут получить дети погибших или умерших родителей.

Как сообщают в Пенсионном Фонде Украины, нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца и такое право предоставляется жене кормильца, который будет ухаживать за ребенком до 8 лет.

"Нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца ", — объясняют в ПФУ.

В частности, такое право предоставляется жене кормильца, занятой уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.

"Пенсия в случае потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, что жена не работает (не проходит военную службу) ", — говорится на сайте.

В то же время в случае гибели кормильца в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы (служебных обязанностей), жена, осуществляющая уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она (проходит военную службу).

Ранее "Телеграф" писал о том, каков размер такой пенсии:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями;

детям-сиротам пенсия назначается исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сменив паспорт, украинцы могут потерять свои пенсионные выплаты. Им следует обратиться в отделения ПФУ.