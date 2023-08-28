В Україні в 2024 році зростуть пенсії: яку суму отримуватимуть літні люди

Разом зі зростанням мінімальної зарплати будуть і збільшуватись мінімальні пенсії

Українські пенсіонери отримують до пенсії певні доплати, які сплачуються за деякими умовами. А з наступного року їхні виплати зростуть більше ніж на півтори тисячі гривень.

Як мовиться в документі, який Мінфін розіслав у фінансові департаменти на місцях, підвищення мінімальної пенсії стосуватиметься 65-річних громадян України.

Українці, які мають стаж не менше 30/35 (жінки/чоловіки) років і досягли 65-річного віку, не можуть отримувати пенсію нижче 40% мінімальної зарплати. А оскільки наступного року мінімальна зарплата зросте, то має зрости й мінімальна пенсія для громадян, старших за 65 років

Варто нагадати, що мінімальна зарплата в Україні у 2023 році становить 6700 гривень, а от у 2024 році мінімалка стане вищою.

У 2024 році заплановано підвищення мінімальної зарплати таким чином:

з січня – до 7100 грн;

з липня – до 8000 грн.

А з підвищенням зарплати, зросте і мінімальна пенсія для 65-річних громадян:

з січня 2024 року вона збільшиться з 2680 до 2840 грн;

з липня 2024-го – збільшиться до 3200 грн.

Таким чином, підвищення пенсій 65-річним громадянам у 2024 році сумарно становитиме 520 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні можуть вийти на пенсію раніше.