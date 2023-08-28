В Украине в 2024 году вырастут пенсии: какую сумму будут получать пожилые люди

Вместе с ростом минимальной зарплаты будут и увеличиваться минимальные пенсии

Украинские пенсионеры получают к пенсии определенные доплаты, уплачиваемые по некоторым условиям. А со следующего года их выплаты возрастут более чем на полторы тысячи гривен.

Как говорится в документе, который Минфин разослал в финансовые департаменты на местах, повышение минимальной пенсии будет касаться 65-летних граждан Украины.

Украинцы, имеющие стаж не менее 30/35 (женщины/мужчины) лет и достигшие 65-летнего возраста, не могут получать пенсию ниже 40% минимальной зарплаты. А поскольку в следующем году минимальная зарплата вырастет, то должна вырасти и минимальная пенсия для граждан старше 65 лет.

Следует напомнить, что минимальная зарплата в Украине в 2023 году составляет 6700 гривен, а вот в 2024 году минималка станет выше.

В 2024 году запланировано повышение минимальной зарплаты следующим образом:

с января – до 7100 грн;

с июля – до 8000 грн.

А с повышением зарплаты вырастет и минимальная пенсия для 65-летних граждан:

с января 2024 г. она увеличится с 2680 до 2840 грн;

с июля 2024 — увеличится до 3200 грн.

Таким образом, повышение пенсий 65-летним гражданам в 2024 году будет суммарно составлять 520 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры в Украине могут выйти на пенсию раньше.