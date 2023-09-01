Пенсия по инвалидности: известно, какие минимальные выплаты может получить лицо

Такая выплата назначается лицам в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности независимо от того, когда она наступила

В Украине каждый пожилой человек имеет право на пенсию. Есть три вида пенсий — по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца и украинцы могут изменять их в связи с некоторыми причинами. К примеру, выплату в связи с инвалидностью можно изменить на пенсию по возрасту. Иногда это даже выгоднее. А какой размер выплат у лиц с инвалидностью ІІІ группы и от чего они зависят, можно узнать в законе.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которым установлена инвалидность III группы, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии от 1 до 14 лет страхового стажа в зависимости от возраста лица на время, когда оно признано лицом с инвалидностью III группы, или от времени обращения за назначением пенсии.

Размер пенсии лицам с инвалидностью III группы составляет 50 процентов пенсии по возрасту, то есть для определения размера пенсии по инвалидности сначала исчисляется размер пенсии по возрасту, на которую лицо имело право после достижения пенсионного возраста.

Минимальные выплаты по инвалидности 2023 для незанятых лиц с инвалидностью III группы составляют 2 100 грн, для занятых лиц с инвалидностью III группы — 2 093 грн.

При наличии 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин пенсия по инвалидности III группы не может быть менее 2200 гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые пенсионеры останутся без выплат после проверки ПФУ.