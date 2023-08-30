Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без денег
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторым украинцам отменят пенсионные начисления
Украинское государство пытается всех пенсионеров обеспечить соответствующими выплатами. Поэтому те, кто получал незаконно пенсии, в дальнейшем их могут потерять. В Верховной Раде уверены, что это может способствовать более точному установлению лиц, имеющих право на деньги.
Как говорится в законопроекте "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", утвержденному ВРУ, есть пять категорий лиц, не имеющих права на пенсии.
Кто может остаться без пенсионных выплат
- украинцы, признанные без вести пропавшими или умершими в установленном законом порядке;
- лица, не прошедшие верификацию;
- человек, который в течение 6 месяцев не тратил деньги с пенсионного счета;
- пенсионеры, временно проживающие за границей и написавшие отказ от выплат;
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
"Новые правила позволят прекращать выплаты пенсий в случаях, когда индивидуальный документооборот с государством-агрессором прекращается. Это поможет сделать невозможным финансирование лиц, которые могут поддерживать деятельность, угрожающую национальной безопасности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, вырастут ли пенсии в результате инвалидности в сентябре в Украине.