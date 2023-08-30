Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без денег

Некоторым украинцам отменят пенсионные начисления

Украинское государство пытается всех пенсионеров обеспечить соответствующими выплатами. Поэтому те, кто получал незаконно пенсии, в дальнейшем их могут потерять. В Верховной Раде уверены, что это может способствовать более точному установлению лиц, имеющих право на деньги.

Как говорится в законопроекте "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", утвержденному ВРУ, есть пять категорий лиц, не имеющих права на пенсии.

Кто может остаться без пенсионных выплат

украинцы, признанные без вести пропавшими или умершими в установленном законом порядке;

лица, не прошедшие верификацию;

человек, который в течение 6 месяцев не тратил деньги с пенсионного счета;

пенсионеры, временно проживающие за границей и написавшие отказ от выплат;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

"Новые правила позволят прекращать выплаты пенсий в случаях, когда индивидуальный документооборот с государством-агрессором прекращается. Это поможет сделать невозможным финансирование лиц, которые могут поддерживать деятельность, угрожающую национальной безопасности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, вырастут ли пенсии в результате инвалидности в сентябре в Украине.