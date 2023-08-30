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Будет проверка: кто из пенсионеров в Украине останется без денег

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 30 августа 2023, 14:41
Украинская гривна. Фото Суспільне

Некоторым украинцам отменят пенсионные начисления

Украинское государство пытается всех пенсионеров обеспечить соответствующими выплатами. Поэтому те, кто получал незаконно пенсии, в дальнейшем их могут потерять. В Верховной Раде уверены, что это может способствовать более точному установлению лиц, имеющих право на деньги.

Как говорится в законопроекте "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", утвержденному ВРУ, есть пять категорий лиц, не имеющих права на пенсии.

Кто может остаться без пенсионных выплат

  • украинцы, признанные без вести пропавшими или умершими в установленном законом порядке;
  • лица, не прошедшие верификацию;
  • человек, который в течение 6 месяцев не тратил деньги с пенсионного счета;
  • пенсионеры, временно проживающие за границей и написавшие отказ от выплат;
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

"Новые правила позволят прекращать выплаты пенсий в случаях, когда индивидуальный документооборот с государством-агрессором прекращается. Это поможет сделать невозможным финансирование лиц, которые могут поддерживать деятельность, угрожающую национальной безопасности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, вырастут ли пенсии в результате инвалидности в сентябре в Украине.

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#Проверка #Пенсии #Выплаты