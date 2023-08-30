Буде перевірка: хто з пенсіонерів в України залишиться без грошей

Деяким українцям скасують пенсійні нарахування

Українська держава намагається всіх пенсіонерів забезпечити відповідними виплатами. Тож, ті, що отримували незаконно пенсії, надалі їх можуть втратити. У Верховній Раді впевнені, що це може сприяти більш точному встановленню осіб, які мають право на гроші.

Як мовиться в законопроєкті "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", затвердженому ВРУ, є п'ять категорій осіб, що не матимуть право на пенсії.

Хто може залишитися без пенсійних виплат

українці, які були визнані безвісти зниклими або померлими у встановленому законом порядку;

особи, які не пройшли верифікацію;

людина, яка впродовж 6 місяців не витрачала гроші з пенсійного рахунку;

пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном та написали відмову від виплат;

якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

"Нові правила дозволять припиняти виплати пенсій у випадках, коли індивідуальний документообіг з державою-агресором припиняється. Це допоможе унеможливити фінансування осіб, які можуть підтримувати діяльність, що загрожує національній безпеці", — мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи зростуть пенсії внаслідок інвалідності у вересні в Україні.