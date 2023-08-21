Заберуть і не спросять: хто з українців залишиться без соціальних виплат

Така ретельна перевірка буде пов'язана одразу з двома факторами

Україна намагається підтримувати фінансово своїх громадян під чай війни соціальними виплатами. Однак є ті громадяни, які отримують їх незаконно. Тож для таких людей після перевірки гроші більше не надходитимуть.

Як повідомляє голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович в інтерв'ю для Укрінформу, це зроблено з метою, щоб допомогу від держави отримували люди, які справді її потребують. До того ж це одна з вимог міжнародних партнерів, які й фінансують соцдопомогу для українців.

Оксана Жолнович зазначила, що соціальну сферу максимально переводитимуть у цифру, щоб забезпечити якісну верифікацію виплат та отримувати необхідну інформацію про отримувачів допомоги.

"Ми серйозно просунулися у цьому напрямі. Раніше ми могли отримати від Мінфіну, наприклад, застереження щодо незрозумілих видатків, не було видно усіх доходів людини, комусь були надлишково сплачені кошти. Тож якісна система верифікації критеріїв одразу дозволяє нам не сплачувати зайвого", — наголосила чиновниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям міжнародна організація виділить по 6600 гривень.