14 тисяч гривень на оздоровлення дитини: Уряд розширив програму з надання коштів

Гроші будуть спрямовані на путівку до табору

Українці продовжують отримувати фінансову допомогу на дітей. Однією з таких є виплата грошей на оздоровлення малечі у літній період.

Як повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, програму з надання коштів на путівки до таборів та закладів оздоровлення розширили.

Тож, тепер принцип "гроші ходять за дитиною" застосовуватимуть в усіх регіонах України. До цього програма "єОздоровлення", у рамках якої дітям окремих категорій надавали 14 165 грн на відпочинок та оздоровлення, діяла в десяти областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.

Тепер же отримати кошти зможуть і діти з інших регіонів.

"Державним коштом вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю", — зазначив Денис Шмигаль.

Слід згадати, що раніше "Телеграф" писав про те, як покроково отримати цю соціальну виплату.

Ви отримаєте сповіщення через Дію або вас повідомлять органи соціального захисту. Батькам (або особам, що їх замінюють та мають офіційне підтвердження) необхідно звернутись до ПриватБанку й отримати картку зі спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів. Очікувати зарахування коштів на рахунок. Після отримання коштів перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search у розділ "Пошук закладу". Необхідно поставити галочку біля "е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)" та натиснути кнопку "Шукати". Оберіть заклад з переліку, ознайомтесь з наведеною інформацією про заклад і натисніть "Подати заявку". Вказавши свої персональні дані натисніть кнопку "Перевірити в переліку". Вкажіть дані про дитину, яку бажаєте оздоровити в обраному закладі та заповніть заявку. Перевіривши вказані дані натисніть "Подати заявку". Прибути в заклад у визначену дату. Оплатити путівку карткою отриманою в ПриватБанк.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям держава може нарахувати до 150 тисяч доларів.