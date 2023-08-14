14 тисяч гривень на оздоровлення дитини: Уряд розширив програму з надання коштів
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Гроші будуть спрямовані на путівку до табору
Українці продовжують отримувати фінансову допомогу на дітей. Однією з таких є виплата грошей на оздоровлення малечі у літній період.
Як повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, програму з надання коштів на путівки до таборів та закладів оздоровлення розширили.
Тож, тепер принцип "гроші ходять за дитиною" застосовуватимуть в усіх регіонах України. До цього програма "єОздоровлення", у рамках якої дітям окремих категорій надавали 14 165 грн на відпочинок та оздоровлення, діяла в десяти областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.
Тепер же отримати кошти зможуть і діти з інших регіонів.
"Державним коштом вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю", — зазначив Денис Шмигаль.
Слід згадати, що раніше "Телеграф" писав про те, як покроково отримати цю соціальну виплату.
- Ви отримаєте сповіщення через Дію або вас повідомлять органи соціального захисту.
- Батькам (або особам, що їх замінюють та мають офіційне підтвердження) необхідно звернутись до ПриватБанку й отримати картку зі спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів.
- Очікувати зарахування коштів на рахунок.
- Після отримання коштів перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search у розділ "Пошук закладу".
- Необхідно поставити галочку біля "е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)" та натиснути кнопку "Шукати".
- Оберіть заклад з переліку, ознайомтесь з наведеною інформацією про заклад і натисніть "Подати заявку".
- Вказавши свої персональні дані натисніть кнопку "Перевірити в переліку".
- Вкажіть дані про дитину, яку бажаєте оздоровити в обраному закладі та заповніть заявку.
- Перевіривши вказані дані натисніть "Подати заявку".
- Прибути в заклад у визначену дату.
- Оплатити путівку карткою отриманою в ПриватБанк.
Раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям держава може нарахувати до 150 тисяч доларів.