До 150 тисяч доларів: кому з українців держава може виплатити цю суму

Виплата розрахована для підприємців

Українці продовжують отримувати різні соціальні виплати від держави й деякі громадяни можуть чекати на гранти на суму від 75 до 150 тисяч доларів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України в Телеграм, малі та середні переробні підприємства країни можуть отримати гранти.

У каналі наголошується, що приймання заявок стартував 3 липня і триватиме до 15 грудня 2023 року.

Загалом підприємцям планують надати близько 25 грантів. Їх можуть отримати підприємства, що сприяють:

імпортозаміщенню російської та білоруської продукції;

виробництву інноваційних продуктів;

модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць тощо.

"Грантову програму реалізує Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" у партнерстві з Мінекономіки", — мовиться в публікації.

Які документи потрібні, детальну інформацію та критерії вибору можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що батьки можуть отримати до 14 тисяч гривень на дитину за однієї умови.