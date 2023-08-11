До 150 тысяч долларов: кому из украинцев государство может выплатить эту сумму
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Выплата рассчитана для предпринимателей
Украинцы продолжают получать разные социальные выплаты от государства и некоторые граждане могут ждать грантов на сумму от 75 до 150 тысяч долларов.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Телеграмм, малые и средние перерабатывающие предприятия страны могут получить гранты.
В канале отмечается, что прием заявок стартовал 3 июля и продлится до 15 декабря 2023 года.
В общей сложности предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов. Их могут получить предприятия, способствующие:
- импортозамещение российской и белорусской продукции;
- производству инновационных продуктов;
- модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д.
"Грантовую программу реализует Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в партнерстве с Минэкономики ", — говорится в публикации.
Какие документы нужны, подробную информацию и критерии выбора можно узнать по ссылке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родители могут получить до 14 тысяч гривен на ребенка при одном условии.