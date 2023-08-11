До 150 тысяч долларов: кому из украинцев государство может выплатить эту сумму

Выплата рассчитана для предпринимателей

Украинцы продолжают получать разные социальные выплаты от государства и некоторые граждане могут ждать грантов на сумму от 75 до 150 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Телеграмм, малые и средние перерабатывающие предприятия страны могут получить гранты.

В канале отмечается, что прием заявок стартовал 3 июля и продлится до 15 декабря 2023 года.

В общей сложности предпринимателям планируют предоставить около 25 грантов. Их могут получить предприятия, способствующие:

импортозамещение российской и белорусской продукции;

производству инновационных продуктов;

модернизации производства, сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест и т.д.

"Грантовую программу реализует Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в партнерстве с Минэкономики ", — говорится в публикации.

Какие документы нужны, подробную информацию и критерии выбора можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родители могут получить до 14 тысяч гривен на ребенка при одном условии.