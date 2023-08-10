Допомогу з безробіття можна оформити в Дії: який розмір та умови нарахування

Статус підтверджується відповідним документом

Українці продовжують отримати різні соціальні виплати як від держави. Серед них є фінансова допомога по безробіттю.

Як повідомляє Безоплатна правова допомога, безробітний — особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна братися до роботи.

Хто може набути статусу безробітного:

особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна братися до роботи;

особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Статус безробітного надається зазначеним особам за їх особистою заявою.

Куди особі звертатись

Подати заяву на отримання допомоги заявник також може заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на Порталі Дія.

При перебуванні на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, статусу безробітного можна набути через Портал Дія, вебсайт Державної служби зайнятості або чат-бот (телеграм-канал або вайбер-канал "Державна служба зайнятості").

Розмір та тривалість виплати допомоги

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку — не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.

Розмір допомоги по безробіттю визначатимуть у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 3 років — 50 відсотків;

від 3 до 6 років — 55 відсотків;

від 6 до 12 років — 60 відсотків;

від 12 до 18 років — 65 відсотків;

від 18 до 24 років — 70 відсотків;

від 24 до 30 років — 75 відсотків;

понад 30 років — 80 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру — перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю в 100 відсотків, а надалі — 50 відсотків.

Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру допомоги по безробіттю відсотки до середньої заробітної плати (доходу), встановлені цією частиною, збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Тож, мінімальний розмір виплати становить 1800 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила для нарахування виплати для ВПО.