Помощь по безработице можно оформить в Дії: каков размер и условия начисления

Статус подтверждается соответствующим документом

Украинцы продолжают получить разные социальные выплаты как от государства. Среди них есть финансовая помощь по безработице.

Как сообщает Безвозмездная правовая помощь, безработный — лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готово и способно приступать к работе.

Кто может приобрести статус безработного:

лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе по возрасту, на льготных условиях или за выслугу лет), которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готово и способно приступать к работе;

лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее пенсию по инвалидности или социальной помощи;

лицо, младше 16-летнего возраста, работавшее и уволенное в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности прекращением или перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, сокращением численности (штата) работников.

одинокая мать (отец), которая (осуществляющая) уход за ребенком с инвалидностью и один из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновитель, опекун, попечитель ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки на уход за ребенком.

Статус безработного предоставляется указанным лицам по личному заявлению.

Куда лицу обращаться

Подать заявление на получение помощи заявитель также может заполнив заявление на получение услуги онлайн на Портале Дія.

При нахождении на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия, статус безработного можно приобрести через Портал Дія, вебсайт Государственной службы занятости или чат-бот (телеграм-канал или вайбер-канал "Государственная служба занятости").

Размер и продолжительность выплаты помощи

Общая продолжительность выплаты помощи по безработице застрахованным лицам не может превышать 360 календарных дней (лицам предпенсионного возраста – не более 720 календарных дней) в течение двух лет со дня его назначения.

Размер помощи по безработице будет определяться в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера помощи по безработице, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

до 3 лет – 50 процентов;

от 3 до 6 лет – 55 процентов;

от 6 до 12 лет – 60 процентов;

от 12 до 18 лет — 65 процентов;

от 18 до 24 лет — 70 процентов;

от 24 до 30 лет — 75 процентов;

более 30 лет – 80 процентов.

Помощь по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах до определенного размера – первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице в 100 процентов, а в дальнейшем – 50 процентов.

Для лица, страховой стаж которого составляет не менее 15 лет и которое в течение 15 лет, предшествовавших месяцу предоставления статуса зарегистрированного безработного, не получало помощь по безработице, при определении размера помощи по безработице проценты к средней заработной плате (доходу) увеличиваются на 10 процентных пунктов

Итак, минимальный размер выплаты составляет 1800 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах для начисления выплаты для ВПЛ.