14 тысяч гривен на оздоровление ребенка: Правительство расширило программу по предоставлению средств
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Деньги будут направлены на путевку в лагерь
Украинцы продолжают получать финансовую помощь для детей. Одной из таких является выплата денег на оздоровление малышей в летний период.
Как сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, программу по предоставлению средств на путевки в лагеря и заведения оздоровления расширили.
Теперь принцип "деньги ходят за ребенком" будут применять во всех регионах Украины. До этого программа "Оздоровление", в рамках которой детям отдельных категорий предоставляли 14 165 грн на отдых и оздоровление, действовала в десяти областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.
Теперь же получить деньги смогут и дети из других регионов.
"За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения. Это касается малообеспеченных, многодетных семей, детей с инвалидностью ", — отметил Денис Шмигаль.
Следует упомянуть, что ранее "Телеграф" писал о том, как пошагово получить эту социальную выплату.
- Вы получите уведомление через Действие или уведомят вас органы социальной защиты.
- Родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов.
- Ожидать зачисления средств на счет.
- После получения средств перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в разделе "Поиск заведения".
- Необходимо поставить галочку возле "е-оздоровления (для владельцев специальных банковских счетов)" и нажать кнопку "Искать".
- Выберите заведение из списка, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите "Подать заявку".
- Указав свои персональные данные, нажмите кнопку "Проверить в списке".
- Укажите данные о ребенке, который хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку.
- Проверив указанные данные, нажмите "Подать заявку".
- Прибыть в заведение в указанную дату.
- Оплатить путевку картой полученной в ПриватБанк.
Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам государство может насчитать до 150 тысяч долларов.