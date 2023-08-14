14 тысяч гривен на оздоровление ребенка: Правительство расширило программу по предоставлению средств

Деньги будут направлены на путевку в лагерь

Украинцы продолжают получать финансовую помощь для детей. Одной из таких является выплата денег на оздоровление малышей в летний период.

Как сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, программу по предоставлению средств на путевки в лагеря и заведения оздоровления расширили.

Теперь принцип "деньги ходят за ребенком" будут применять во всех регионах Украины. До этого программа "Оздоровление", в рамках которой детям отдельных категорий предоставляли 14 165 грн на отдых и оздоровление, действовала в десяти областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

Теперь же получить деньги смогут и дети из других регионов.

"За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения. Это касается малообеспеченных, многодетных семей, детей с инвалидностью ", — отметил Денис Шмигаль.

Следует упомянуть, что ранее "Телеграф" писал о том, как пошагово получить эту социальную выплату.

Вы получите уведомление через Действие или уведомят вас органы социальной защиты. Родителям (или лицам, их заменяющим и имеющим официальное подтверждение) необходимо обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов. Ожидать зачисления средств на счет. После получения средств перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в разделе "Поиск заведения". Необходимо поставить галочку возле "е-оздоровления (для владельцев специальных банковских счетов)" и нажать кнопку "Искать". Выберите заведение из списка, ознакомьтесь с приведенной информацией о заведении и нажмите "Подать заявку". Указав свои персональные данные, нажмите кнопку "Проверить в списке". Укажите данные о ребенке, который хотите оздоровить в выбранном заведении и заполните заявку. Проверив указанные данные, нажмите "Подать заявку". Прибыть в заведение в указанную дату. Оплатить путевку картой полученной в ПриватБанк.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам государство может насчитать до 150 тысяч долларов.