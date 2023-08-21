Заберут и не спросят: кто из украинцев останется без социальных выплат

Такая тщательная проверка будет связана с двумя факторами

Украина пытается поддерживать финансово своих граждан под чай войны социальными выплатами. Однако есть граждане, которые получают их незаконно. Так что для таких людей после проверки деньги больше не будут поступать.

Как сообщает глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в интервью для Укринформа, это сделано с целью, чтобы помощь от государства получали люди, которые действительно в ней нуждаются. К тому же, это одно из требований международных партнеров, которые и финансируют соцпомощь для украинцев.

Оксана Жолнович отметила, что социальную сферу будут максимально переводить в цифру, чтобы обеспечить качественную верификацию выплат и получать необходимую информацию о получателях помощи.

"Мы серьезно продвинулись в этом направлении. Раньше мы могли получить от Минфина, например, оговорку относительно непонятных расходов, не было видно всех доходов человека, кому-то были излишне уплачены средства. Так что качественная система верификации критериев сразу позволяет нам не платить лишнего", — подчеркнула чиновница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым украинцам международная организация выделит по 6600 гривен.