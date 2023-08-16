Некоторые семьи могут получить до 150 тысяч гривен: при каких условиях и кто имеет право на грант

Заявление можно подать в электронном варианте

Украинцы могут получить гранты от государства при некоторых условиях. Теперь семьи с детьми, имеющими статус ВПЛ, имеют право на грант до 150 тысяч гривен от благотворительной организации "СОС Детские Городки".

Как сообщает Социальная информационная платформа, проект, кроме финансирования, также предусматривает трехдневную офлайн-учебу от профильных специалистов, а также консультации экспертов и менторское сопровождение на пути разработки и реализации бизнес-плана.

Кто может принять участие?

Родители семей с несовершеннолетними детьми из ВПЛ, которые отвечают двум критериям:

Проживают или зарегистрированы в одной из областей: Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской или Черновицкой. Имеют действующий статус ФЛП, вынужденно приостановивший деятельность, или готовые открыть его в течение ближайшего месяца.

Сколько можно получить?

До 150 тысяч гривен. Суммарный бюджет программы — 10 млн грн.

Заявление можно подать по ссылке. В то же время за дополнительной информацией можно обратиться по телефону (073) 343 31 95 или написать на электронную почту: [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родители могут получить до 14 тысяч гривен на ребенка при одном условии.