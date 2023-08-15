Услуги "єМалятко" можно оформить в Дії: кто имеет право на помощь и какая сумма компенсации

В случае не получения "упаковка малыша", государство начислит родителям компенсацию

Украинцы продолжают получать социальные выплаты на детей. Одной из таких является программа "єМалятко", которая включает в себя девять услуг.

Как сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вместо 10 дней, которые раньше нужно было потратить на получение услуги, сейчас это занимает всего несколько минут.

Он добавляет, что комплексную услугу "єМалятко" будут предоставлять на постоянной основе.

Какие услуги охватывает в себе "єМалятко"

Обязательные:

государственная регистрация рождения ребенка и определение происхождения ребенка;

присвоение ребенку номера налогоплательщика;

внесение информации о новорожденном в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;

внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов, ведущихся в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.

На выбор родителей:

декларирование места жительства ребенка;

назначение помощи при рождении ребенка;

предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи "Пакет малыша".

Прочие услуги:

выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при реализации соответствующих услуг на портале "Дія");

назначение помощи на детей, воспитываемых в многодетных семьях (при условии реализации соответствующих услуг на портале "Дія").

Родители получат помощь в электронном варианте через украинское приложение "Действие" (Ред. — более распространённый украинский вариант "Дія"). Одновременно сохраняется возможность предоставления услуги через отдел ДРАЦС, ЦНАП и учреждения здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при родах.

В "Дії" сообщается, что заявление на услугу могут подать родители, состоящие в браке или наоборот, и одинокие мамы.

К тому же родители имеют право на "Пакет малыша". Пакет малыша – это набор первой необходимости для новорожденного и матери, который выдают в роддоме или в центре соцзащиты за средства государства. От него можно отказаться и получить денежную компенсацию в размере 6816 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам государство может насчитать до 150 тысяч долларов.