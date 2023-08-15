Послуги "єМалятко" можна оформити в Дії: хто має право на допомогу та яка сума компенсації

У разі не отримання "пакунка малюка", держава нарахує батькам компенсацію

Українці продовжують отримувати соціальні виплати на дітей. Однією з таких є програма "єМалятко", яка містить в собі дев'ять послуг.

Як повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, замість 10 днів, які раніше потрібно було витратити на отримання послуги, зараз це займає всього кілька хвилин.

Він додає, що комплексну послугу "єМалятко" надаватимуть на постійній основі.

Які послуги охоплює в собі "єМалятко"

Обов’язкові:

державна реєстрація народження дитини та визначення походження дитини;

присвоєння дитині номера платника податків;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.

На вибір батьків:

декларування місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Інші послуги:

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія");

призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі "Дія").

Батьки отримають допомогу в електронному варіанті через український додаток "Дія". Одночасно зберігається можливість надання послуги через відділ ДРАЦС, ЦНАП та заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу при пологах.

У "Дії" повідомляється, що заяву на послугу можуть подати батьки, які перебувають у шлюбі або навпаки та одинокі мами.

До того ж батьки мають право на "Пакунок малюка". Пакунок малюка — це набір першої необхідності для новонародженого і матері, який видають у пологовому будинку або в центрі соцзахисту за кошти держави. Від нього можна відмовитися і натомість отримати грошову компенсацію в розмірі 6816 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям держава може нарахувати до 150 тисяч доларів.