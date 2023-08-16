Деякі родини можуть отримати до 150 тисяч гривень: за яких умов та хто має право на грант

Заяву можна подати в електронному варіанті

Українці можуть отримати гранти від держави за деяких умов. Тепер родини з дітьми, які мають статус ВПО, мають право на грант до 150 тисяч гривень від благодійної організації "СОС Дитячі Містечка".

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, проєкт, окрім фінансування, також передбачає триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів та менторський супровід на шляху розроблення та реалізації бізнес-плану.

Хто саме може взяти участь?

Батьки родин з неповнолітніми дітьми з-поміж ВПО, які відповідають двом критеріям:

Проживають чи зареєстровані в одній з областей: Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській чи Чернівецькій. Мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність, або готові відкрити його протягом найближчого місяця.

Скільки можна отримати?

До 150 тис. грн. Сумарний бюджет програми — 10 млн грн.

Заяву можна подати за посиланням. Водночас за додатково інформацією можна звернутись за телефоном (073) 343 31 95 , або написати на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що батьки можуть отримати до 14 тисяч гривень на дитину за однієї умови.