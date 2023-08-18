За каждую сотку частной земли по 3300 гривен: как украинцам получить такую выплату

Правительство выделило на две области в помощь 271 миллион гривен

Украинцы продолжают получать социальные выплаты в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях. Из-за затопленных домов пострадавшие могут получить 5 тысяч гривен. А теперь херсонцы и николаевцы, потерявшие урожай овощей, имеют право на помощь за каждую сотку земельного участка частного огорода.

Как сообщает премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, максимальная сумма помощи составит 100 тысяч гривен.

"В повестке дня сегодня имеем решение по выплатам людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС. В результате подрыва плотины много участков подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать", — говорится в обращении.

Поэтому украинцам начислят выплаты в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка.

"На эти нужды Херсонской и Николаевской областям будет выделено 271 млн грн ", — резюмирует Денис Шмигаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам международная организация выделит по 6600 гривен.