За кожну сотку приватної землі по 3300 гривень: як українцям отримати таку виплату

Уряд виділив на дві області на допомогу 271 мільйон гривень

Українці продовжують отримувати соціальні виплати внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині та Миколаївщині. Через затоплені будинки постраждалі можуть отримати 5 тисяч гривень. А тепер херсонці та миколаївці, які втратили врожай овочів, мають право допомогу за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.

Як повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, максимальна сума допомоги складе 100 тисяч гривень.

"На порядку денному сьогодні маємо рішення щодо виплат людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати", — мовиться у зверненні.

Тож, українцям нарахують виплати в розмірі 3300 гривень за кожну сотку земельної ділянки.

"На ці потреби Херсонській та Миколаївській областям буде виділено 271 млн грн", — резюмує Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям міжнародна організація виділить по 6600 гривень.