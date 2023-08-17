Дехто з українців може отримати до 6 600 грн: хто саме і які документи потрібні

Щоб отримати допомогу, треба зателефонувати на офіційний номер

Більшість українців можуть отримати гроші від різних українських, так і міжнародних організацій. Однією з таких є французька гуманітарна організація ACTED, яка виділить громадянам України фінансову допомогу.

Як повідомляється на сайті ACTED, особа може отримати 6 600 гривень за три місяці, однак цю суму можуть отримати не всі.

Хто має право на фінансову допомогу

Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати грошову допомогу від організації ACTED. Однак на неї зможуть претендувати лише жителі 8 областей України. Це українці з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, пріоритетом для отримання коштів стане те, що:

один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей;

людям від 60 років та більше;

у родині є особи з інвалідністю за якими потрібно піклуватися;

сім’я є багатодітною, або в сім’ї є дітки до одного року;

є вагітні та жінки, що годують;

повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.

Як подати документи

Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 0 800 33 69 36. Зверніть увагу, що можна телефонувати лише у робочий час – з 9 по 16 у робочі дні.

Які потрібно підготувати документи

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);

акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі родини можуть отримати до 150 тисяч гривень.