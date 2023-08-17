Некоторые украинцы могут получить до 6 600 грн: кто именно и какие документы нужны

Чтобы получить помощь, нужно позвонить по официальному номеру

Большинство украинцев могут получить деньги от разных украинских, да и международных организаций. Одной из них является французская гуманитарная организация ACTED, которая выделит гражданам Украины финансовую помощь.

Как сообщается на сайте ACTED, человек может получить 6 600 гривен за три месяца, однако эту сумму могут получить не все.

Кто имеет право на финансовую помощь

Внутриперемещенные лица смогут получить денежную помощь от организации ACTED. Однако на него смогут претендовать только жители 8 областей Украины. Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, приоритетом для получения средств станет то, что:

один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;

людям от 60 лет и старше;

в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;

семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;

есть беременные и кормящие женщины;

полностью или частично разрушенное жилье из-за боевых действий.

Как подать документы

Прежде всего, чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36. Обратите внимание, что можно звонить только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.

Какие нужно подготовить документы

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые семьи могут получить до 150 тысяч гривен.