Пенсії внаслідок інвалідності: чи зростуть виплати у вересні

Особи з ІІІ групою інвалідності в Україні не мають фіксованої суми виплат

У вересні українці чекають на нові доплати до пенсії й не дарма, бо ООН виплатить їм гроші у зв'язку з досягненням певного віку. А от на початку осені особам з інвалідністю ІІІ групи додаткових коштів чекати не варто.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, не має значення, коли особа здобула свою інвалідність. Для людей, які належать до ІІІ групи виплати становлять 50% пенсії за віком.

Тож, мінімальна сума для таких українців становить:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Також виплати нараховуються в залежності від причини набуття інвалідності:

внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що змінивши паспорт, українці можуть втратити свої пенсійні виплати. Їм треба звернутись до відділень ПФУ.