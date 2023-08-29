Пенсии в результате инвалидности: возрастут ли выплаты в сентябре

У лиц с III группой инвалидности в Украине нет фиксированной суммы выплат

В сентябре украинцы ждут новые доплаты к пенсии и не зря, потому что ООН выплатит им деньги в связи с достижением определенного возраста. А вот в начале осени лицам с инвалидностью ІІІ группы дополнительных средств ждать не стоит.

Как сообщает Министерство социальной политики, не имеет значения, когда лицо обрело свою инвалидность. Для людей, принадлежащих к ІІІ группе выплаты составляют 50% пенсии по возрасту.

Итак, минимальная сумма для таких украинцев составляет:

2 100 гривен – для лиц не работающих;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Также выплаты начисляются в зависимости от причины приобретения инвалидности:

в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сменив паспорт, украинцы могут потерять свои пенсионные выплаты. Им следует обратиться в отделения ПФУ.