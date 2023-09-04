Надо иметь льготы: кто из украинцев может выйти на пенсию раньше

Надо иметь от 20 до 25 лет стажа

Чтобы выйти на отдых в Украине, нужно иметь 30/35 лет стажа, то есть пенсию получают в 60-65 лет. У некоторых украинцев есть возможность выйти на пенсию раньше, например работники медицинских учреждений, шахтеры, металлурги и работающие в тяжелых условиях труда.

Как сообщает РБК-Украина, работающие с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на других должностях с вредными и тяжелыми условиями труда и в отдельных отраслях производства имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Работники с полным рабочим днем (шахтеры и металлурги) на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников и в металлургии со стажем не менее 25 лет (20 лет для ведущих специалистов) выходить на пенсию раньше.

Для женщин количество страхового стажа уменьшается с 19 до 20 лет.

За каждый полный год такой работы пенсионный возраст, то есть 60 лет, уменьшается в год. Таким образом, если вы проработали шахтером или металлургом 20 полных лет, то можете выйти на пенсию на 20 лет раньше.

Те, кто работает в особо тяжелых условиях, также имеют право на досрочный отдых.

После достижения 50 лет и при наличии страхового стажа те, кто работал в особо вредных и тяжелых условиях, имеют право на льготную пенсию. Страховой стаж должен быть:

для мужчин — от 24 лет до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах

для женщин — от 19 лет до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах

Для мужчин возраст выхода на пенсию уменьшается на год за год такой работы, а для женщин — на 1 год 4 месяца.

Аналогичны условия и для тех, кто работал во вредных условиях. Однако тогда выход выхода уменьшается на один год за каждые два с половиной года такой деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам государство может насчитать до 10 тысяч месячных пенсий.